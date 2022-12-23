Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: GKRY barış ve istikrarı tehdit ediyor

"GKRY BARIŞ VE İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaya tam destek verdiğini ifade eden Bilgiç, GKRY'nin söz konusu faaliyetleri, Ada'nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC'nin izni alınmadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ettiğini, Doğu Akdeniz'de gerginliği artırdığını ve barış ve istikrarı tehdit ettiğini kaydetti.