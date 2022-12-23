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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: GKRY barış ve istikrarı tehdit ediyor

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: GKRY barış ve istikrarı tehdit ediyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs ve Akdeniz'de gerilimi artıran adımlarına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir” dedi. Bu kapsamda Kıbrıs'ta yaşananlara dikkat çeken Bilgiç, GKRY'yi barış ve istikrarı tehdit etmekle suçladı. Ayrıca Dışişleri'nden Rumların arkasında saklandığı 3. taraflara da bir uyarı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GKRY BARIŞ VE İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaya tam destek verdiğini ifade eden Bilgiç, GKRY'nin söz konusu faaliyetleri, Ada'nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC'nin izni alınmadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ettiğini, Doğu Akdeniz'de gerginliği artırdığını ve barış ve istikrarı tehdit ettiğini kaydetti.

"RUMLARIN ARKASINA SAKLANDIĞI 3. TARAFA HATIRLATMA..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konferansı düzenlemesi yönündeki 2020 önerisine değinen Bilgiç, "KKTC'nin hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY tarafına yaptığı dört işbirliği önerisi hala masada iken Doğu Akdeniz'de gerginliğin bu şekilde tırmandırılmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağını, hem bölge ülkelerine, hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE KKTC'YE DESTEĞE DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayan Bilgiç, KKTC'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon faaliyetlerine desteğini sürdüreceğini ifade etti.

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