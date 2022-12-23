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İYİ Parti lideri Meral Akşener kendini yalanladı! 24 yıl önce "Emine hanımın yanındaydım" dedi! Gerçekleri böyle itiraf etti: Aşağıdaydım

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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İYİ Parti lideri Meral Akşener kendini yalanladı! 24 yıl önce Emine hanımın yanındaydım dedi! Gerçekleri böyle itiraf etti: Aşağıdaydım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'ın 24 yıl önce aldığı hapis cezası nedeniyle soluğu Emine Erdoğan'ın yanında aldığını iddia etmişti. Akşener yaptığı konuşmada "Nasıl Emine hanımın yardımına koştuysam yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum." ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri, yıllar önce iddia ettiği gibi Emine Erdoğan'ın yanında olmadığını bu sabah katıldığı bir televizyon programında itiraf etti. Meral Akşener'in sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından "Siyasi oy devşirme hastalığı depreşen Akşener'in itirafı Haziran seçimlerinde belirleyici faktör olacak" şeklinde eleştiri yağmuruna tutuldu.

Siyasi parti liderliğine MHP'yi "ikiye bölmeye" kalkışarak başlayan Akşener, adının birçok kez FETÖ iddialarıyla anılmasına neden oldu. Kafalarda soru işareti bırakan Akşener, siyasi "hülle" yoluyla CHP'den vekil devşirerek Meclis'te grup kurmaya hak kazanmıştı. Daha birçok konuda siyasi oy devişrme politikası güden Akşener'in dünü ve bugünü "siyahla beyaz" kadar farklı.

28 ŞUBAT'TA MUHAFAZAKARLARI HEDEFE KOYAN MERAL AKŞENER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 25 yıl önce Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının reklam arasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Burada yaptığı açıklamada iyi bir örgütçü olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Refah-Anayol koalisyonunu ben yıktım" dedi. 28 Şubat'taki askeri vesayetle işbirliği yaptığını itiraf eden Akşener, ortaya çıkan görüntülerle ilgili kendini bakın nasıl savundu.

İYİ PARTİLİ ÜMİT DİKBAYIR 'MERAL AKŞENER 28 ŞUBAT'A KARŞI EN DİK DURAN KİŞİ' DEMİŞTİ!
İYİ Partili Ümit Dikbayır 28 Şubat dönemiyle ilgili gerçekten uzak açıklamalarda bulunarak Meral Akşener'in 'vesayete karşı en dik duran kişi' olduğunu iddia etmişti. Dikbayır'ın iddiasını Akşener'in yıllar önce verdiği bir röportaj yalanladı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

AKŞENER'DEN TARTIŞILACAK 28 ŞUBAT BENZETMESİ! BAŞÖRTÜSÜ EYLEMLERİNİ GEZİ'YE BENZETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında 28 Şubat Postmodern Darbe sürecindeki başörtüsüne özgürlük eylemleri ile gezi kalkışmasını bir tuttu. Meral Akşener; Gezi eylemlerinin o dönem yapılan eylemlerle aynı olduğunu söyledi.

"OY DEVŞİRMEK" İÇİN YALANA SARILDI
Bu sabah FOX TV'de yayınlanan İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendini yalanlayan bir itirafta bulundu. Akşener 24 yıl önce Başkan Erdoğan'ın hapis cezası aldığı gün Emine Erdoğan'ın yayına gittiğini söylemişti. Bu sabah programda kendisine bu konu sorulunca İYİ Parti Genel Başkanı'nın yalanı ortaya çıktı. Akşener daha önce konuşmasında "Nasıl Emine hanımıın yardımına koştuysam yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum. Erdoğan'ın şahsında yapıldı." dedi.

SORU MERAL AKŞENER'İN "UCUZ NUMARASINI" ORTAYA ÇIKARDI



Programda hapis cezası alan Başkan Erdoğan'ın ailesinin yanında olduğunu hatırlatan Karagöz "Yanındaydım dediniz. Emine hanım size ne söyledi? 24 yıl önce Emine size ne söyledi? Siz oradaydınız çünkü." diye sorusunu yöneltti. "Lafı ağzında geveleyerek" cevaba başlayan Akşener "Ben Emine hanımla olan sistemimiz başka. O günden bahsetmiyorum. İşte ben aşağıdaydım. İnsanların arasındaydım. " dedi. Sosyal medya kullanıcıları İYİ Parti liderine "Hani Emine hanımın yanındaydınız? Aşağıda insanların arasında ne desteği verdiniz acaba diye" sert tepki gösterdi.

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