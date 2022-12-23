İYİ Parti lideri Meral Akşener kendini yalanladı! 24 yıl önce "Emine hanımın yanındaydım" dedi! Gerçekleri böyle itiraf etti: Aşağıdaydım

28 ŞUBAT'TA MUHAFAZAKARLARI HEDEFE KOYAN MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 25 yıl önce Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının reklam arasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Burada yaptığı açıklamada iyi bir örgütçü olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Refah-Anayol koalisyonunu ben yıktım" dedi. 28 Şubat'taki askeri vesayetle işbirliği yaptığını itiraf eden Akşener, ortaya çıkan görüntülerle ilgili kendini bakın nasıl savundu.

İYİ PARTİLİ ÜMİT DİKBAYIR 'MERAL AKŞENER 28 ŞUBAT'A KARŞI EN DİK DURAN KİŞİ' DEMİŞTİ!

İYİ Partili Ümit Dikbayır 28 Şubat dönemiyle ilgili gerçekten uzak açıklamalarda bulunarak Meral Akşener'in 'vesayete karşı en dik duran kişi' olduğunu iddia etmişti. Dikbayır'ın iddiasını Akşener'in yıllar önce verdiği bir röportaj yalanladı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

AKŞENER'DEN TARTIŞILACAK 28 ŞUBAT BENZETMESİ! BAŞÖRTÜSÜ EYLEMLERİNİ GEZİ'YE BENZETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında 28 Şubat Postmodern Darbe sürecindeki başörtüsüne özgürlük eylemleri ile gezi kalkışmasını bir tuttu. Meral Akşener; Gezi eylemlerinin o dönem yapılan eylemlerle aynı olduğunu söyledi.

"OY DEVŞİRMEK" İÇİN YALANA SARILDI

Bu sabah FOX TV'de yayınlanan İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendini yalanlayan bir itirafta bulundu. Akşener 24 yıl önce Başkan Erdoğan'ın hapis cezası aldığı gün Emine Erdoğan'ın yayına gittiğini söylemişti. Bu sabah programda kendisine bu konu sorulunca İYİ Parti Genel Başkanı'nın yalanı ortaya çıktı. Akşener daha önce konuşmasında "Nasıl Emine hanımıın yardımına koştuysam yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum. Erdoğan'ın şahsında yapıldı." dedi.