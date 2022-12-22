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Meral Akşener için masayı dağıtma vakti mi? Kılıçdaroğlu'nun adaylık afişleri asıldı

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Meral Akşener için masayı dağıtma vakti mi? Kılıçdaroğlu’nun adaylık afişleri asıldı

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu? tarihin tozlu raflarına kalkmak üzere. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılan afişleri siyasetin nabzını yükseltti. Kılıçdaroğlu afişlerinde "Ey Dünya...Sana rakip olmaya geliyorum" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada hızla dolaşıma giren billboardlar, oldukça ses getirdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener'in asılan afişler hakkında ne diyeceği büyük merak konusu...

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "mağduru oynayan" ve "Saraçhane'de şova" kalkışan Ekrem İmamoğlu, Akşener'den aldığı destekle büyük bir coşku yaşamıştı. Meydana toplanan kalabalığa adeta adaylık konuşması yapan İmamoğlu'nun sevinci "yatsıya kadar" sürdü. Almanya'daki temaslarını yarıda kesip gelen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'na "16 milyonun belediye başkanısın" dedi.

İMAMOĞLU ANKARA'DA HİZAYA ÇEKİLDİ
Bununla da yetinmeyen CHP lideri İBB Başkanı'nı, partisinin grup toplantısına çağırdı. İmamoğlu'nun konuşma yapacağını düşünen CHP'liler yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesini dinledi. Konu CHP medyasında dahi büyük kavgalara neden olurken "Saksı olsun diye mi çağırdın" diye tepkiler yükseldi.

İMAMOĞLU "KILIÇDAROĞLU ADAYDIR" DEDİ
Ankara'da Genel Başkanı tarafından hizaya çekilen İBB Başkanı İmamoğlu dün yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu adaydır" diyerek, cumhurbaşkanlığı adaylığı hayallerinden vazgeçtiğini duyurdu.

"EY DÜNYA... SANA RAKİP OLMAYA GELİYORUM"
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, yılan hikayesine döndü. Meral Akşener'in ısrarla aday olmasını istemediği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen adım geldi. Kılıçdaroğlu'nun asılan afişlerinde "Ey dünya... Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak" ifadeleri kullandı.

MERAL AKŞENER'İN İÇİN MASAYI DAĞITMA VAKTİ Mİ?
CHP liderinin afişleri konusunda ne diyeceği büyük merak konusu olan Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı tavrı karşısında masayı devireceği iddia ediliyor. Başkan Erdoğan karşısında daha önceki seçimlerde olduğu gibi Haziran seçiminde de "hezimet" yaşayacağını düşünen Akşener, 6'lı masadan ayrılıp kendi adaylığını da ilan edeceği gelen kulis bilgileri arasında.

SOSYAL MEDYA DOLAŞIMA GİREN AFİŞLERE TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

"İstanbul'un bir çok noktasındaki bilboardlara bu gece Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ve vaatleri asıldı. Bu hareket ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aday olarak seçim çalışmalarına başladığı söyleniyor."

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