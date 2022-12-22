Meral Akşener için masayı dağıtma vakti mi? Kılıçdaroğlu’nun adaylık afişleri asıldı

MERAL AKŞENER'İN İÇİN MASAYI DAĞITMA VAKTİ Mİ?

CHP liderinin afişleri konusunda ne diyeceği büyük merak konusu olan Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı tavrı karşısında masayı devireceği iddia ediliyor. Başkan Erdoğan karşısında daha önceki seçimlerde olduğu gibi Haziran seçiminde de "hezimet" yaşayacağını düşünen Akşener, 6'lı masadan ayrılıp kendi adaylığını da ilan edeceği gelen kulis bilgileri arasında.