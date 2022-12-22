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KKTC'den Rumlara Doğu Akdeniz tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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KKTC’den Rumlara Doğu Akdeniz tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı faaliyetlere karşı KKTC ve Türkiye'nin gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

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