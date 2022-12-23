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Adana merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Adana merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 58 adrese yapılan operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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