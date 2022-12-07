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Suç örgütlerine İstanbul'da ağır darbe!

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Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Suç örgütlerine İstanbul’da ağır darbe!

Son dakika haberi...İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, mermiler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira ile alıkonulan kişilerin cep telefonları ele geçirildi.

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