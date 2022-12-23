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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 13 kişiden 8'i tutuklandı. Diğer zanlılardan aralarında Kırgızistan uyruklunun da olduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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