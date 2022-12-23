Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Seçim süreci yaklaşırken en çok tartışılan konulardan biri seçimlerin 2023 yılının mayıs ayına çekilip çekilmeyeceği oldu. 2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı.
2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı. Seçim 18 Haziran'da yapılırsa seçim takvimi 24 Nisan'da başlayacak. Cumhurbaşkanı adayları 14 Mayıs'ta kesinleşecek.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre seçim süreci yaklaşırken en çok tartışılan konulardan biri seçimlerin 2023 yılının mayıs ayına çekilip çekilmeyeceği oldu. AK Parti, sınavlar, okullar ve yaz tatili nedeniyle seçimin mayıs ayına çekilmesine sıcak bakıyor.
Ancak muhalefet bu tarihi desteklemeyeceği yönünde açıklama yaptı. TBMM'de seçim kararının 360 oyla alınması gerekiyor. Muhalefet desteği sağlanamazsa Cumhurbaşkanının kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi bekleniyor. Bu kararın da en geç 13 Mart'a kadar verilip Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.
İKİ SEÇİM TAKVİMİ
Bu konuda normal tarih olan 18 Haziran ve öne çekilmesi halinde 14 Mayıs'a göre iki ayrı hazırlık yapıldı. Yaklaşık tarihler ortaya çıktı.
İşte o takvim:
18 HAZİRAN'DA SEÇİM
Seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması halinde seçim takvimi 24 Nisan 2023'te başlayacak. Partilerin göstereceği cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 29 Nisan, 100 bin imza ile aday gösterme için son tarih 3 Mayıs olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylarının kesinleşmesi tarihi ise 14 Mayıs olacak. Milletvekili listeleri 15 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek.
14 MAYIS'TA SEÇİM
Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması halinde takvim 30 Mart'ta başlayacak. Partilerin cumhurbaşkanlığı için aday gösterme süresi 4 Nisan'da sona erecek. 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday gösterme tarihi ise 8 Nisan. Cumhurbaşkanlığı adaylıkları 12 Nisan'da kesinleşecek. Milletvekili listelerinin YSK'ya teslim tarihi 20 Nisan.
7 HAFTA İÇİNDE İSTİFA
Seçim kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 7 hafta içinde bürokraside aday olmak isteyenlerin istifa etmesi gerekecek.
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