Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı

Ancak muhalefet bu tarihi desteklemeyeceği yönünde açıklama yaptı. TBMM'de seçim kararının 360 oyla alınması gerekiyor. Muhalefet desteği sağlanamazsa Cumhurbaşkanının kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi bekleniyor. Bu kararın da en geç 13 Mart'a kadar verilip Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.