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Adana'da eski DBP il yöneticisine "PKK/KCK üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Adana’da eski DBP il yöneticisine PKK/KCK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi Ş.E, 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

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