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Yunanistan'ın geri ittiği mültecileri Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Yunanistan’ın geri ittiği mültecileri Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, biri 5 aylık hamile, 2 kadının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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