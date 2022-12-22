Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Biyobozunur Atık Projesini" hayata geçiren belediyeyi tebrik etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan şu ifadelere yer verdi: En değerli hazinemiz toprağımızı korumak için 'Biyobozunur Atık Projesi'ni hayata geçiren Adana Yüreğir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Pazar yerlerinden toplanan meyve, sebze atıkları sıfır atık yaklaşımıyla geleceğimiz için bir kazanca, toprağımız içinse doğal gübreye dönüştürülüyor. Biyobozunur Atık Tesisi'nde, 1 yılda yaklaşık 4 bin ton kompost üretilmesi örnek bir başarı.