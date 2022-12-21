Bitlis’e dev hizmet! Kara yolu daha güvenli hale gelecek! Merakla beklenen açılış yarın

Yapımı tamamlanan viyadüğün yarın Bitlislilerin ve Türkiye'nin hizmetine sunulacağını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Yıllardır özellikle kış aylarında heyelan riski yaşandığı için sıkıntılı bir bölge olan Bitlis Deresi, bu sayede çok keyifli ve huzurla yolculuk yapılabilecek bir yol haline gelecek. Bu viyadüğü Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da bizzat katılımıyla 22 Aralık'ta açarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız."