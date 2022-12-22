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Çin'in BM'deki hadsiz terör çıkışana Türkiye'den sert tepki! Bize ders veremezsiniz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Çin’in BM’deki hadsiz terör çıkışana Türkiye’den sert tepki! Bize ders veremezsiniz

Türkiye BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Konseyi'nde Türkiye'yi suçlamaya çalışan Çin temsilcisine haddini bildirdi. Terör çıkışına sert tepki gösteren Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemizde bize ders verme hakkı yok. Sınırlarımızı savunup halkımızı korurken ne yapmamız gerektiğini kendine hak gören açıklamaları reddediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yle mücadelesi konusunda ithamlarda bulunan Çin temsilcisine sert tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyinde konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçlayarak, bu "saldırılara derhal son vermesi" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi.

Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, terörle mücadele kararlılığının "sarsılmaz" olduğunu, halkını korumak ve sınır güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini belirten Sinirlioğlu, son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG saldırılarında 500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "PKK/YPG/SDG, kuzeydoğuda halka baskı yapıyor ve bölücü bir ajanda yürütüyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu terörist/bölücü örgütü desteklemek, her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhüdü yeniden teyit eden BM kararlarına aykırıdır." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Sinirlioğlu BM'deki benzer söylemlere sert çıkmıştı. Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde dolaşan YPG/PKK terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliği için hayati bir tehdit oluşturduğunu ve Türkiye'nin sınırlarını son iki yıldır defalarca hedef aldığını söylemişti.

YPG/PKK'nın kolu sözde "SDG"nin saldırılarını sosyal medya hesaplarında açıkça üstlendiğini ifade eden Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını eleştiren ülkelere 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 80'den fazla kişininse yaralandığı İstanbul ve daha sonra Gaziantep'te meydana gelen terör saldırılarını hatırlatmıştı.

Büyükelçi Sinirlioğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın "SDG'nin İstanbul'daki terör saldırısını üstlenmediği" yönündeki açıklamasına ise şu sözlerle yanıt vermişti:

"Bugün maalesef, yaraya tuz basan, sözde SDG'nin İstanbul'daki terör saldırısını inkar ettiği açıklamaya atıfta bulunulduğunu da duyduk. Güvenlik Konseyi'nde bir terör örgütünün açıklamasına atıfta bulunmak kabul edilemez ve bu bizim istihbaratımıza yapılmış bir hakaret."

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