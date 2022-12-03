Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Covid-19 protestoları yorumu: Ergenlerin tepkisi

Yetkiliye göre Şi, yaklaşık 3 saat süren görüşmede ayrıca, Omicron'un ülkedeki salgında hakim varyant hale geldiğini ve Delta'ya göre çok daha az ölümcül olduğunu dile getirdi.

Heyetteki bir diğer yetkili ise, Şi'nin aşılama oranının yaşlı nüfusta düşük olmasını sorun olarak gördüğünü ve kitlesel aşılama kampanyasına hız verileceğini vurguladığını bildirdi.

Şi'nin sözleri, Çin'in tedbirleri gevşetmeye hazırlandığının işareti olarak yorumlandı.

Çin'de geçen hafta Urumçi'de karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardında ülke genelinde çok sayıda şehirde Covid-19 tedbirlerine karşı protestolar düzenlenmişti.

Protestolarda tedbirlere tepkinin yanı sıra hak ve özgürlük talepleri de dile getirilmiş, bazı gösterilerde Şi'nin istifasını talep eden sloganlar da atılmıştı.

Çin hükümeti, şu ana dek resmi açıklamalarda protestoların varlığını reddetmişti.