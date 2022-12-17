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Çin "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Çin Şiyan-21 uydusunu fırlattı

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.

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