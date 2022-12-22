CHP’nin ’otel’ yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar: Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi

Gökbakar, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Benim gördüğüm öyle bir şey yok dikkatimi çeken. Herkesin elinde cep telefonu var olsa illa ki duyulurdu. Aksine benim gördüğüm Orman Müdürlüğünün hızlıca o yanan yerleri kesim işlemiyle ağaçları yerinden kaldırdığı ve yeni fidanları dikmesi için hareketlenme olduğu. Yangından sonraki yaz o bölgeye simsiyah olan tepelere gittiğimizde ağaçların alındığını yeni ağaçların dikilmeye başladığını gördüm. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım. Hızlı bir çalışma sergilediler yangından sonra."