CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar: Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi

Türkiye, geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla mücadele ettiği sırada, başını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği muhalefet kanadı, yanan noktalara 'otel' yapılacağını öne sürmüştü. Yangınlar sırasında sahada yaptığı paylaşımlarla iktidarı eleştiren Komedyen Şahan Gökbakar, katıldığı canlı yayında, ormanları yeniden yeşerten hükümete teşekkür etti. CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün "Yanan bölgelere otel inşaatı başladı mı?" sorusuna yanıt veren Gökbakar, "Hayır, öyle bir şey yok. Aksine yanan yerlere hızlıca yeni fidanlar dikildi. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım." diye konuştu.