22 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar: Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi
Türkiye, geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla mücadele ettiği sırada, başını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği muhalefet kanadı, yanan noktalara 'otel' yapılacağını öne sürmüştü. Yangınlar sırasında sahada yaptığı paylaşımlarla iktidarı eleştiren Komedyen Şahan Gökbakar, katıldığı canlı yayında, ormanları yeniden yeşerten hükümete teşekkür etti. CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün "Yanan bölgelere otel inşaatı başladı mı?" sorusuna yanıt veren Gökbakar, "Hayır, öyle bir şey yok. Aksine yanan yerlere hızlıca yeni fidanlar dikildi. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım." diye konuştu.