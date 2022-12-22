22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mauro Icardi kararını verdi! Galatasaray'da kalacak mı? Yönetime iletti

Mauro Icardi kararını verdi! Galatasaray'da kalacak mı? Yönetime iletti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
ABONE OL
Mauro Icardi kararını verdi! Galatasaray’da kalacak mı? Yönetime iletti

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Mauro Icardi'den sarı kırmızılıları sevindirecek haber geldi. Arjanyinli oyuncu sarı kırmızılı formayı giymeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istediğini yönetime iletti. İşte detaylar...

Galatasaray'da sakatlığı şok etkisi yaratan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Arjantinli golcü yönetime kalmak itediğini iletti.

Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir karşı oynayan Galatasaray'da Mauro Icardi attığı goller ve yükselen performansıyla dikkat çekmişti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir gündemde bulunan Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Arjantinli golcü yönetime kararını iletti.

Sarı-kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim olan Icardi ile beraber yine kiralık olarak forma giyen Rashica, önümüzdeki sezon da Galatasaray'da devam etme düşüncesinde olduklarını kulüp yetkililerine söyledi.

Özellikle Icardi'nin kendisine gösterilen yaklaşımdan dolayı çok etkilendiği ve oyuncunun Galatasaray'da kalması için bu durumun çok büyük bir fırsat olduğu bildirildi. Yine Rashica'nın da Galatasaray'da devam etme arzusunda olduğu ve bonservisinin alınmasını beklediği kaydedildi.

Galatasaray'da bir senelik sözleşme imzalayan ve ikinci senesi opsiyona bağlı olan Mertens ve Mata gibi isimlerin de devam etme arzusunda olduğu kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA