Mauro Icardi kararını verdi! Galatasaray’da kalacak mı? Yönetime iletti

Özellikle Icardi'nin kendisine gösterilen yaklaşımdan dolayı çok etkilendiği ve oyuncunun Galatasaray'da kalması için bu durumun çok büyük bir fırsat olduğu bildirildi. Yine Rashica'nın da Galatasaray'da devam etme arzusunda olduğu ve bonservisinin alınmasını beklediği kaydedildi.

Galatasaray'da bir senelik sözleşme imzalayan ve ikinci senesi opsiyona bağlı olan Mertens ve Mata gibi isimlerin de devam etme arzusunda olduğu kaydedildi.