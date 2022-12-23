Semra Güzel kararı Resmi Gazete’de! Uzman isim A Haber’de anlattı: CHP’nin tutumu hem hukuki hem de demokrasi kriterlerine aykırı

"FRANSA'DA ABD'DE TERÖRİSTLE POZ VERMİŞ VEKİLİN VARLIĞI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?"

Bilgin şunları söyledi:

"Burada hem hukuken hem de demokratik ve etik kısımlar üzerinde konuşulması gereken çok şey var. Terör örgütüyle bu kadar ilişkisi ortaya saçılmış, kalaşnikoflarla pozları ortaya çıkmış, eli kanlı katille pozlar vermiş bir vekilin Meclis çatısı altında herhangi bir demokratik hukuk devletinde yer alması mümkün değildi. Belki daha erken yapılacak bir hamleydi bu. Bugün yapıldı ve buna ret oyu vermek, bu kararı tartışmaya açmak, işin vatanseverlik boyutunu geçtim, evrensel demokrasi ve hukukun kriterlerine aykırı bir durum. Venedik Kriterleri'ne göre, şiddetle terörizmle bağlantısı olmuş kişi veya kurumların tasfiye edilmesi açık şekilde yazılmıştır.

Sadece şu soruyu sormak yeterli olacaktır. Fransa'da Almanya'da ABD'de bu karara ret oyu verenlerin DEAŞ örgütüyle bu şekilde poz vermiş vekilin varlığı düşünülebilir mi? Bu soruyu sormak yeterli.

Maalesef Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. PKK ile yan yana olan parti demeye bile dilim varmıyor böyle bir yapıyla belediye başkanı seçmek yetmiyormuş gibi, bundan sonraki seçimlerde de onların isteyeceği türden bir aday pazarlığına girişmek, kurumsal olarak o partinin desteğini almak, göbekten bağlı olduğu terör bağının desteğini almaktan bahsediyorum.

Bu durum yine yaşanacak gibi. Bu suskunluk o yüzden, insani kriterler bakımından acı. İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarımızı şehit eden bir katil sürüsünden bahsediyoruz. Bu yapının desteğini almak çok acı bir şey. Eşimizi dostumuzu öldüren bir yapıyla aleni şekilde ilişkiler kurmak, her şeyden önce bizi toplum yapan değerlere karşı bir saldırı anlamına gelir. İnsani imtihandan geçemeyen bir yapı var."