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Semra Güzel kararı Resmi Gazete'de! Uzman isim A Haber'de anlattı: CHP'nin tutumu hem hukuki hem de demokrasi kriterlerine aykırı

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Semra Güzel kararı Resmi Gazete’de! Uzman isim A Haber’de anlattı: CHP’nin tutumu hem hukuki hem de demokrasi kriterlerine aykırı

HDP vekili Semra Güzel'in TBMM Genel Kurulu'nda altı birleşime katılmadığı gerekçesiyle milletvekilliği düşürülmüştü. HDP'nin ittifak ortağı CHP, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ret oyu verdiklerini söylemişti. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, CHP'nin HDP'li vekil hakkındaki oylamada 'hayır' oyu kullanmasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yaşananların Türk vatandaşı olarak kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Bilgin, "Bu kararı tartışmaya açmak, işin vatanseverlik boyutunu geçtim, evrensel demokrasi ve hukukun kriterlerine aykırı bir durum. Venedik Kriterleri’ne göre; şiddetle, terörizmle bağlantısı olmuş kişi veya kurumların tasfiye edilmesi açık şekilde yazılmıştır." dedi. Öte yandan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

HDP vekili Semra Güzel'in TBMM Genel Kurulu'nda altı birleşime katılmadığı gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Diyarbakır Milletvekili Semra GÜZEL'in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasanın 84'üncü ve içtüzüğün 138'inci maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.12.2022 tarihli 43'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmüştü.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurula, HDP'li Güzel'in 2022'de Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirme için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurmuştu.

Ardından açık oylamanın şekli; elektronik oylama cihazıyla yapılması yönünde Genel Kurulun onayına sunularak, kabul edilmişti.

Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oyla düşürülmüştü.

Genel Kuruldaki oylamaya 372 milletvekili katıldı. Oylamada 330 kabul, 42 ret oyu verildi.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Bilgiç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

CHP'DEN HDP'YE DESTEK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmesi için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ret oyu verdiklerini söylemişti.

Özel, "Mahkeme kararını vermeden mahkeme yerine geçip bir kişiye özel yoklamalar alınarak onun milletvekilliğini düşürmek neyin nesidir biz onu anlamadık. İlkesel bir tutum içindeyiz." diye konuşmuştu.

SİYASET BİLİMCİ BİLGİN'DEN CHP'NİN SEMRA GÜZEL TUTUMUNA TEPKİ: "HEM DEMOKRASİYE HEM HUKUKA AYKIRI"

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, CHP'nin HDP'li vekil hakkında 'hayır' oyu kullanmasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Yaşananların Türk vatandaşı olarak kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Bilgin, "Bu kararı tartışmaya açmak, işin vatanseverlik boyutunu geçtim, evrensel demokrasi ve hukukun kriterlerine aykırı bir durum. Venedik Kriterleri'ne göre, şiddetle terörizmle bağlantısı olmuş kişi veya kurumların tasfiye edilmesi açık şekilde yazılmıştır." dedi.

"FRANSA'DA ABD'DE TERÖRİSTLE POZ VERMİŞ VEKİLİN VARLIĞI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?"

Bilgin şunları söyledi:

"Burada hem hukuken hem de demokratik ve etik kısımlar üzerinde konuşulması gereken çok şey var. Terör örgütüyle bu kadar ilişkisi ortaya saçılmış, kalaşnikoflarla pozları ortaya çıkmış, eli kanlı katille pozlar vermiş bir vekilin Meclis çatısı altında herhangi bir demokratik hukuk devletinde yer alması mümkün değildi. Belki daha erken yapılacak bir hamleydi bu. Bugün yapıldı ve buna ret oyu vermek, bu kararı tartışmaya açmak, işin vatanseverlik boyutunu geçtim, evrensel demokrasi ve hukukun kriterlerine aykırı bir durum. Venedik Kriterleri'ne göre, şiddetle terörizmle bağlantısı olmuş kişi veya kurumların tasfiye edilmesi açık şekilde yazılmıştır.

Sadece şu soruyu sormak yeterli olacaktır. Fransa'da Almanya'da ABD'de bu karara ret oyu verenlerin DEAŞ örgütüyle bu şekilde poz vermiş vekilin varlığı düşünülebilir mi? Bu soruyu sormak yeterli.

Maalesef Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. PKK ile yan yana olan parti demeye bile dilim varmıyor böyle bir yapıyla belediye başkanı seçmek yetmiyormuş gibi, bundan sonraki seçimlerde de onların isteyeceği türden bir aday pazarlığına girişmek, kurumsal olarak o partinin desteğini almak, göbekten bağlı olduğu terör bağının desteğini almaktan bahsediyorum.

Bu durum yine yaşanacak gibi. Bu suskunluk o yüzden, insani kriterler bakımından acı. İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarımızı şehit eden bir katil sürüsünden bahsediyoruz. Bu yapının desteğini almak çok acı bir şey. Eşimizi dostumuzu öldüren bir yapıyla aleni şekilde ilişkiler kurmak, her şeyden önce bizi toplum yapan değerlere karşı bir saldırı anlamına gelir. İnsani imtihandan geçemeyen bir yapı var."

Semra Güzel kararı Resmi Gazete’de SEMRA GÜZEL KARARI RESMİ GAZETE'DE

HDP’li Güzel’in milletvekilliği düşürüldü
HDP’li Semra Güzel için ara karar verildi HDP'Lİ SEMRA GÜZEL İÇİN ARA KARAR VERİLDİ

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