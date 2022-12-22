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Hakkari'de 16 adet EYP ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Hakkari’de 16 adet EYP ele geçirildi

Hakkari'nin kırsalında jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 adet EYP ele geçirildi.

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