Başkan Erdoğan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Başkan Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz” mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini takdim etti.
Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Kardeşler de ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Başkan Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı.
Ömür Akkor'a evlenmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Erdoğan, Akkor'a düğününe katılma sözü de verdi.
"BUNDAN SONRA BİRİZ VE BERABERİZ"
Başkan Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.
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