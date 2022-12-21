Başkan Erdoğan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı

Ömür Akkor'a evlenmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Erdoğan, Akkor'a düğününe katılma sözü de verdi.





"BUNDAN SONRA BİRİZ VE BERABERİZ"

Başkan Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.