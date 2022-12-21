21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı

Başkan Erdoğan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Başkan Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz” mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Kardeşler de ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Başkan Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı.

Ömür Akkor'a evlenmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Erdoğan, Akkor'a düğününe katılma sözü de verdi.



"BUNDAN SONRA BİRİZ VE BERABERİZ"

Başkan Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.

Erdoğan, Akkor kardeşleri barıştırdı ERDOĞAN, AKKOR KARDEŞLERİ BARIŞTIRDI

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu "KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA