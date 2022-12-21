Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşu Türkiye'nin takdirini kazandı! Hapis cezasına rağmen "şov" yapmak yerine millete hizmet etmeye devam etti

İMAMOĞLU'NUN SARAÇHANE ŞOVU CHP'Lİ GAZETECİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın muhalifleri olarak bilinen gazeteciler, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak için Akşener'le adım adım kurduğu "siyasi şova" sert tepki gösterdi. Başta Can Ataklı olmak üzere, Enver Aysever ve İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun yargı kararı üzerinden yaptığı "Saraçhane şovunu" siyasi ahlaka sığdırmadı. Ortada kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen, Akşener önderliğinde sahaya sürülmek istenen İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerçeğinin üzerini örterek, bir kahramanlık hikayesi yazmaya kalkınca ilk olarak karşısına kendisi gibi CHP'ye gönül veren gazeteciler karşı çıktı. Dün TV 100'de Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşu ile İmamoğlu'nun tehlikeli oyununu karşılaştıran programda görülen gerçek, sosyal medyada büyük ses getirdi Birçok yorumcu şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane'yi günler öncesinden şova hazırlayıp, beklemiyor."

"Kararı İSKİ'nin yaptığı "bir projenin açılışında" öğreniyor."

"Çak" yapmıyor, etrafındakilerle sevinçten kucaklaşmıyor."

"Savcıya teşekkür ediyor, yargıya saygılı davranıyor."

"Mağdur edebiyatı yapmıyor…"

"Bununla ilgili yorum yapmam söz konusu değil. Savcı görevini yaptı. Bunun süreci vardır, yargı süreci kesinleşmeden açıklama yapmam doğru değil" diyor. Üstelik bu adam cezayı, hakimlere hakaret etmekten değil, sadece şiir okuduğu için alıyor!

" Ve sonra ne yapıyor dersiniz! Arabaya binip, açılış töreninden ayrılıyor, zabıtayı denetlemeye gidiyor. Yani; durmak yok…"