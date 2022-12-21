Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşu Türkiye'nin takdirini kazandı! Hapis cezasına rağmen "şov" yapmak yerine millete hizmet etmeye devam etti
Başkan Erdoğan 1998 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezası almıştı. O günlere ait görüntüler dün bir televizyon kanalında ekranlara getirilerek, dikkat çeken bir detaya yer verildi. Başkan Erdoğan 1998 yılı İSKİ açılışı sırasında gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kendisine uzatılan yargı kararını okudu. Hapis cezasını gazetecinin uzattığı mahkeme kağıdından okuyan Erdoğan, gazetecilere dönüp verdiği yanıtla farkını ortaya koydu. İşte 1998 yılında yaşanan o olayın detayları...
1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde okuduğu şiir yüzünden mahkum olan Başkan Erdoğan için gazete manşetlerinde "Artık muhtar bile olamaz" ifadeleri kullanılmıştı. Başkan Erdoğan'ın hapis kararını öğrendiği o anlar dün TV 100'de yeniden ekranlara geldi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, o gün yaşananları tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.
İSKİ AÇILIŞINDA HAPİS CEZASINI ÖĞRENDİ
İSKİ'nin açılışında gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kendisine verilen mahkeme kararını okuyan Başkan Erdoğan, hapis cezasını orada öğrenmiş oldu. Kararı okuduktan sonra büyük sükunetle basın mensuplarına açıklama yapan dönemin İBB Başkanı Erdoğan "Bununla ilgili yorum yapmam söz konusu değil. Savcı görevini yaptı. Bunun süreci vardır, yargı süreci kesinleşmeden açıklama yapmam doğru değil" ifadelerini kullandığı görülüyor.
SADECE ŞİİR OKUDUĞU İÇİN VERİLEN HAPİS CEZASI
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecilerin dün TV 100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında yayınlanan bu görüntüler, Başkan Erdoğan'ın karara yaklaşım tarzı takdire şayan görüldü. Mahkemenin kararını "şov malzemesi" yapmak yerine, belediyedeki rutin işlerini denetlemek için görevinin gereğini yerine getirdi. Etrafında milyonların sevgisini kazanmış bir belediye başkanı olduğu halde ne yargıyı ne de toplumsal huzursuzluğu ateşleyecek bir adım atmayan Başkan Erdoğan, siyasi duruşuyla bugün halen daha hafızalardaki yerini koruyor.
MAHKUMİYET KARARI HİZMET AŞKINA ENGEL OLAMADI
Muhalif gazeteciler tarafından 98 yılında muhabirlik yaptığı süreçte İBB Başkanı Erdoğan'ın hapis cezasına rağmen, millete hizmet yolundan dönmediği aktarılıyor. Gazeteci Yarkadaş, Erdoğan'ın karar sonrası aracına binerek İBB bünyesindeki birimi denetlemeye gittiğini söyledi.
İMAMOĞLU'NUN SARAÇHANE ŞOVU CHP'Lİ GAZETECİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın muhalifleri olarak bilinen gazeteciler, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak için Akşener'le adım adım kurduğu "siyasi şova" sert tepki gösterdi. Başta Can Ataklı olmak üzere, Enver Aysever ve İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun yargı kararı üzerinden yaptığı "Saraçhane şovunu" siyasi ahlaka sığdırmadı. Ortada kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen, Akşener önderliğinde sahaya sürülmek istenen İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerçeğinin üzerini örterek, bir kahramanlık hikayesi yazmaya kalkınca ilk olarak karşısına kendisi gibi CHP'ye gönül veren gazeteciler karşı çıktı. Dün TV 100'de Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşu ile İmamoğlu'nun tehlikeli oyununu karşılaştıran programda görülen gerçek, sosyal medyada büyük ses getirdi Birçok yorumcu şu ifadelere yer verdi:
"Saraçhane'yi günler öncesinden şova hazırlayıp, beklemiyor."
"Kararı İSKİ'nin yaptığı "bir projenin açılışında" öğreniyor."
"Çak" yapmıyor, etrafındakilerle sevinçten kucaklaşmıyor."
"Savcıya teşekkür ediyor, yargıya saygılı davranıyor."
"Mağdur edebiyatı yapmıyor…"
"Bununla ilgili yorum yapmam söz konusu değil. Savcı görevini yaptı. Bunun süreci vardır, yargı süreci kesinleşmeden açıklama yapmam doğru değil" diyor. Üstelik bu adam cezayı, hakimlere hakaret etmekten değil, sadece şiir okuduğu için alıyor!
" Ve sonra ne yapıyor dersiniz! Arabaya binip, açılış töreninden ayrılıyor, zabıtayı denetlemeye gidiyor. Yani; durmak yok…"
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