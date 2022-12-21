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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: 13 terörist için gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: 13 terörist için gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C'li ve PKK/YPG/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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