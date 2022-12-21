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İmam hatiplileri hedef alan Gülşen ikinci kez hakim karşısında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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İmam hatiplileri hedef alan Gülşen ikinci kez hakim karşısında

İmam hatiplilere yönelik sarf ettiği skandal sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılanan Gülşen’in 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı kaldırılan Gülşen bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve soruşturma çerçevesinde Gülşen önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan şüphelinin 'yurt dışına çıkış yasağı' ile her perşembe günü 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmedilmişti.

Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 21 Ekim'deki ilk duruşmada müvekkili hakkında verdiği yurt dışına çıkış yasağının devamına yönelik karara itiraz etmişti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

İtirazı inceleyen İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmasının alınması, duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılması ve adli kontrol tedbirlerine riayet etmesi dikkate alındığında, ileride telafisi imkansız ve güç zararlara yol açmaması için sanık hakkında verilen yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Avukatın itirazını kabul eden mahkeme, Çolakoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının, "güvence miktarını yatırması" şartıyla kaldırılmasına hükmetmiş, 250 bin lira olarak belirlenen güvence miktarını yatırması üzerine yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmıştı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili hakaret davasından tutuklanan yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı ile tahliye edilen şarkıcı Gülşen, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Gülşen yeniden hakim karşısında! GÜLŞEN YENİDEN HAKİM KARŞISINDA!

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