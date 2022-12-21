Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak

Müzik alanında ödüle layık görülen Sayın Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir. Kendisi yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrası ile müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Pekkan, kimler geldi kimler geçti, petrol, her yaşın bir güzelliği var gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vuran yanında, yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Sayın Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz.

Sanatın bu toprakları üstüne inşa eden Süleyman Saim Tekcan'ı tebrik ediyoruz. Sayın Yılmaz Erdoğan Türk sinemasına yıllarını vermiş, her kesimden seyircinin gönlüne taht kurmuş bir sanatçıdır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Türk Tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Ayla Algan ödüle layık görülen bir başka değerimizdir.