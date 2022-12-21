Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık." dedi. Dün yayımlanan Resmi Gazete kararına değinen Başkan Erdoğan, "Eğlence vergisi oranlarının sıfırlanmasını sağladık" ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak" şeklinde konuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan "Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir." mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde hitap etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, bu gazi mekana, milletin evine hoşgeldiniz. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri tevdi töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Biraz sonra ödüllerini vereceğimiz kıymetli sanatçılarımızı, fikir ve edebiyat erbabımızı, ustalarımızı ve onların temsilcilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Titiz bir çalışma ile bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarımızı tespit eden seçici kurula da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.
Müzik alanında ödüle layık görülen Sayın Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir. Kendisi yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrası ile müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Pekkan, kimler geldi kimler geçti, petrol, her yaşın bir güzelliği var gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vuran yanında, yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Sayın Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz.
Sanatın bu toprakları üstüne inşa eden Süleyman Saim Tekcan'ı tebrik ediyoruz. Sayın Yılmaz Erdoğan Türk sinemasına yıllarını vermiş, her kesimden seyircinin gönlüne taht kurmuş bir sanatçıdır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Türk Tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Ayla Algan ödüle layık görülen bir başka değerimizdir.
"HAYRETTİN KARAMAN HOCAMIZ VESAYETE KARŞI DİK DURUŞUYLA TEMAYÜZ ETMİŞ BİR KİŞİLİKTİR"
Bizim inancımızda alimler Peygamberlerin varisleri olarak görülür. Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliği ile değil, vesayete karşı dik duruşu ile temayüz etmiş bir kişiliktir. Fil dişi kulesine hapsolmak yerine hayatın içinde var olmuştur. Hocamızın şöhreti ülkemizin sınırlarını da geçmiştir. Hocamıza Rabbim'den bereketli ömürler niyaz ediyorum. Benim de hocam olması sebebiyle saygılarımı sunuyorum. Edebiyat alanındaki büyük ödülü 'Türkçe'nin büyük savunucusu' Yavuz Bülent Bakiler'e veriyoruz. Türk balesi denince akla ilk isimlerden Tan Sağtürk'ü tebrik ediyoruz. Tokyo Camii, Berlin Şehitlik Cami gibi ülkemizi yurt dışında temsil eden eserlerin mimarı Hilmi Şenalp'in yürek işçiliği vardır.
"VEFA ÖDÜLÜ AŞIK VEYSEL'E"
Bizim medeniyetimiz bir aşk medeniyetidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya sultanları şair, şairleri sultan kılan münbit topraklardır. Topraklarımız kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği topraklardır. Aşıkların dilinden ve sazından dökülen her bir türküde Anadolu insanının umudu, çığlığı ve irfanı vardır. Aşık Veysel milletimizin gönül yollarını en iyi bilen ve o yolda yürüyen hakiki bir halk ozanıdır. Yürek tellerimiz titreten türküleri ile Aşık Veysel Sivas ellerinde söylediği türküler bütün gönül coğrafyamızda yankılanmıştır. Bu yılki Vefa Ödülümüzü büyük usta Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyor devlet olarak kendisine şükran borcumuzu da ifa ediyoruz. Aşık Veysel'in kılık kıyafet nedeniyle Ankara Ulus'tan atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır. Aynı zihniyet Türk müziğini 'tezek' kokuyor diye yasaklamıştır. Faşizm heveslilerinin kültür sanat hayatımızda yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak kolay olmadı.
Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ülkemizin kültür varlığını daha da zenginleştiren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz.Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, bağrına basan bir anlayışla hareket ediyoruz. Birileri gibi sadece lafta yapmıyoruz. İcraatlarımızla ortaya koyuyoruz.
Dün yayımlanan Resmi Gazete kararına değinen Başkan Erdoğan, "Eğlence vergisi oranlarının sıfırlanmasını sağladık" ifadelerine yer verdi.
"Nazım Hikmet'e yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Kürtçe şarkı söyledi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirme teklifini yine biz sunduk. İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ni kazandırarak önemli bir eksiği giderdik. Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık. Dün gece yayınlanan kararla eğlencedeki vergi oranlarının sıfırlanmasını sağladık."
Kültür hayatımızı çölleştiren ideolojik bağnazlığa son verdik. Hiç kimse Türkiye'yi eski baskıcı yasakçı günlerine döndüremeyecektir.
Diğer yandan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak" şeklinde konuştu.
Ayrıca Başkan Erdoğan "Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir." mesajını verdi.
İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER
Ajda Pekkan, Süleyman Saim Tekcan, Yılmaz Erdoğan, Ayla Algan, Hayreddin Karaman, Yavuz Bülent Bakiler, Varol Yaşaroğlu, Ömür Akkor, Yunus Emre Akkor, Tan Sağtürk, Hilmi Şenalp, Sevan Bıçakçı, Gülbün Mesara, Âşık Veysel Şatıroğlu.
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