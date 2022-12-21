21 Aralık 2022, Çarşamba
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Erdoğan, ödüle layık görülen sanatçılara ödüllerini düzenlenen büyük törenle takdim etti. Tören ardından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ödül alan sanatçılar ve temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Giriş Tarihi: 21.12.2022 22:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 22:58
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