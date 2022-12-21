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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Erdoğan, ödüle layık görülen sanatçılara ödüllerini düzenlenen büyük törenle takdim etti. Tören ardından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ödül alan sanatçılar ve temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 21.12.2022 22:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 22:58
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ilk olarak ödülü almaya hak kazanan sanatçıların biyografileri izlendi.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından ödüle layık görülen Ajda Pekkan, Süleyman Saim Tekcan, Yılmaz Erdoğan, Hayreddin Karaman, Varol Yaşaroğlu, Ömür Akkor, Yunus Emre Akkor, Tan Sağtürk, Hilmi Şenalp ve Sevan Bıçakçı'ya ödüllerini takdim etti.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar

Törene katılamayan sanatçılardan Ayla Algan'ın ödülünü Bilge Nur Gülkılık, Yavuz Bülent Bakiler'in ödülünü İmdat Avşar, Gülbün Mesara'nın ödülünü Semih İrteş, merhum Aşık Veysel'in ödülünü de Çiğdem Özer, Başkan Erdoğan'dan aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar

BAŞKAN ERDOĞAN AKKOR KARDEŞLERİ BARIŞTIRDI

Başkan Erdoğan, gastronomi alanında ödül alan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı. Kardeşlerin, aralarında bir daha dargınlık olmayacağına dair söz vermelerinin ardından Erdoğan, "Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar

Yunus Emre Akkor'un, 3 çocuğu olduğunu, kardeşinin de 3 çocuk yapması gerektiğini söylemesi üzerine Başkan Erdoğan, kendisinin de 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.