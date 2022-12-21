Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte törenden dikkat çeken fotoğraflar

BAŞKAN ERDOĞAN AKKOR KARDEŞLERİ BARIŞTIRDI

Başkan Erdoğan, gastronomi alanında ödül alan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı. Kardeşlerin, aralarında bir daha dargınlık olmayacağına dair söz vermelerinin ardından Erdoğan, "Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullandı.