Adaylık savaşlarında yeni perde! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den restleşme! Nevşin Mengü'den manidar sözler
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane'de düzenlediği miting sonrası ittifak içinde gerginlik tavan yaparken Kılıçdaroğlu'ndan karşı kontralar gelmeye devam ediyor. Akşener'e "iç işlerimize karışma" mesajı yollayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Ankara'ya kadar çağırıp parti toplantısında söz hakkı vermedi. Bu olaylar sonrası Meral Akşener yaptığı açıklamada "Önce şahsım, önce partim' diyenlere inat, 'önce millet' diyeceğiz. Büyük Türk milleti iradesini yok sayanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar" dedi. Yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü Akşener'in sözlerinin muhattabının Erdoğan değil Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki kapışması her geçen gün daha da büyüyor.
"ARTIK 85 MİLYON ARKANDA"
Özellikle İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saraçhane'de yaptığı miting CHP'de büyük rahatsızlığa neden olurken Akşener'in İmamoğlu'na "Yeni başlıyorsun, Artık 16 milyon değil 85 milyon arkanda" sözleri de bu gerginliği ateşlemişti.
"İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMAYIN"
Bu olay başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'de rahatsız yaratırken, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na "belediye başkanlığına devam et" sinyali gönderirken Akşener'e ise "İç işlerimize karışmayın" dedi.
"I SPEECH KÜRSÜ"
Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu davet etti. İmamoğlu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "I speech kürsü" ifadeleriyle konuşma yapacağının sinyalini verirken büyük bir şok yaşadı.
İMAMOĞLU'NA SÖZ HAKKI VERMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı uzun konuşmanın ardından "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek konuşmasını sonlandırdı ve İmamoğlu'na söz hakkı vermedi.
SAKSI OLMAK İÇİN Mİ ÇAĞIRDI?
Bu durum İmamoğlu'na yakın isimler tarafından eleştirilirken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın da "İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
İMAMOĞLU'NDAN U DÖNÜŞÜ
Ankara'da gördüğü muamele sonrası soluğu İstanbul'da alan İmamoğlu, daha önce "Bu omuzlar her yükü taşır. Gencim, kararlıyım..." söylemlerine bir kenara bırakarak, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.
Akşener ile ittifak yaparak genel başkanını çiğneyen İmamoğlu'nun son gelişmeler sonrası "Adayım Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasını yapması tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bu durum kulislerde "İmamoğlu havlu attı" gibi yorumlansa da kimileri bekleme pozisyonuna geçtiğini iddia etti.
AKŞENER'DEN YENİ ÇIKIŞ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de adaylık tiyatrosuna girişen Meral Akşener'den ses getirecek bir çıkış geldi.
"EKREM KARDEŞİMİN YANINA KOŞTUM" DEDİ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
Saraçhane'deki sürece ilişkin "Ekrem kardeşimin yanına koştum" ifadelerini kullanan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise sert sözlerle hedef aldı.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi partisiyle ilgilensin" uyarısını yaparak Akşener'e "İç işlerimize karışma" çıkışında bulunmuştu.
Partisinin grup toplantısında bu sözlere yanıt niteliğinde açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Hiç kimse merak etmesin. 'Önce şahsım, önce partim' diyenlere inat, 'önce millet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Akşener, "Büyük Türk milleti iradesini yok sayanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
CHP YANDAŞI MENGÜ: ERDOĞAN'A SÖYLEDİĞİNİ SANIYORLAR AMA BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA
Gelişme üzerine CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'den de dikkat çeken bir yorum geldi.
Mengü, Akşener'in bu açıklamalarının ana odağının Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna dikkart çekerek "Akşener'in 'Önce şahsım, önce partim diyenlere inat, önce millet diyeceğiz!" lafı direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na. Normal, düz vatandaş bunu dinlese 'Erdoğan'a diyor' der. Erdoğan'a demiyor. Onu Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor" açıklamasını yaptı.
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