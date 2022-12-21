Son dakika | Ankara’da hizaya çekilen İmamoğlu pes etti: Kılıçdaroğlu adaydır

İmamoğlu ve Akşener tarafından kurgulanan tiyatroya müdahale etmek için Almanya'daki temaslarını yarıda kesen Kılıçdaroğlu, İstanbul'a gelip İmamoğlu'na "16 milyonun belediye başkanısın" diyerek sınırlarını çizdi. CHP liderinin İBB Başkanı'na verdiği tek "ayar" bu olmadı. Salı günü Meclis'te gerçekleşen CHP Grup Toplantısına çağrılan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını dinlemekle yetindi. Kamuoyu ve CHP'li birçok isim, Ekrem İmamoğlu'nun da toplantıda konuşacağını bekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek söz dahi ettirmediği olayda fondaş medyada "büyük savaş" başladı.

SAKSI OLSUN DİYE Mİ ÇAĞIRDIN?

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir paylaşım yapan Gazeteci Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi? İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" dedi.