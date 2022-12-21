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Son dakika | Ankara'da hizaya çekilen İmamoğlu pes etti: Kılıçdaroğlu adaydır

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Son dakika | Ankara’da hizaya çekilen İmamoğlu pes etti: Kılıçdaroğlu adaydır

Günlerdir hakkında verilen hapis cezası nedeniyle "mağduru oynayan" İmamoğlu, adaylık yarışında Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti. İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun liderliğini kabul ederek "adaydır" dedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası almıştı. Hukuki sürecin devam ettiği gerçeğine rağmen, "mağdur edebiyatı" yapıp Saraçhane'de şova kalkıştı. Akşener'in sahaya sürdüğü İmamoğlu İYİ Parti liderinden aldığı destekle, adaylık coşkusunu yaşadı.

İmamoğlu ve Akşener tarafından kurgulanan tiyatroya müdahale etmek için Almanya'daki temaslarını yarıda kesen Kılıçdaroğlu, İstanbul'a gelip İmamoğlu'na "16 milyonun belediye başkanısın" diyerek sınırlarını çizdi. CHP liderinin İBB Başkanı'na verdiği tek "ayar" bu olmadı. Salı günü Meclis'te gerçekleşen CHP Grup Toplantısına çağrılan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını dinlemekle yetindi. Kamuoyu ve CHP'li birçok isim, Ekrem İmamoğlu'nun da toplantıda konuşacağını bekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek söz dahi ettirmediği olayda fondaş medyada "büyük savaş" başladı.

SAKSI OLSUN DİYE Mİ ÇAĞIRDIN?
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir paylaşım yapan Gazeteci Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi? İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" dedi.

ANKARA'DA HİZAYA ÇEKİLEN İMAMOĞLU PES ETTİ: KILIÇDAROĞLU ADAYDIR
İBB Başkanı, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda flaş bir açıklama yaptı. Konuşmasında Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu adaydır" sözlerini söylerken yüzünde beliren ifade ve vücut tepkisi sosyal medyada olay oldu. İmamoğlu'nun konuşmasının son cümlesi biterken omuzlarının düşüp kameralara yüz çevirdiği anlar için sosyal medyada "Anlaşılan İmamoğlu dersini fazlasıyla almış. Akşener ablasıyla çıktığı yolda Kemal abisini buldu." ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU NE DEDİ?
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır"

Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu Ankara’da hizaya çekti! KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NU ANKARA'DA "HİZAYA" ÇEKTİ!

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