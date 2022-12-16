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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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