Mehmetçik’ten eksi 25’te vatan nöbeti! Kar kış demeden görev başında

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinin 312'sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı. Sınır hattı ve ötesinde görev yapan Mehmetçiğin, zorlu arazinin yanı sıra soğuk hava ve karla mücadelesi bir aydır devam ediyor.