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Son dakika: Yunan jetlerinden Ege'de taciz! MSB duyurdu: Gerekli karşılık verildi

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Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Son dakika: Yunan jetlerinden Ege’de taciz! MSB duyurdu: Gerekli karşılık verildi

Son dakika haberine göre NATO görevi Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunan uçaklarına gerekli cevabın verildiğini belirtti.

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