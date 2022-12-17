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Mersin'deki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 97 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Mersin’deki ’Kökünü Kurutma’ operasyonunda 97 tutuklama

Son dakika haberi... Mersin'de, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 97'si tutuklandı.

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