Pençe-Kilit şehidinin naaşı baba ocağında! Acılı ailenin sözleri yürek yaktı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde patlama sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un cenazesi helallik alınmak üzere Bursa’daki baba ocağına getirildi. Tören sırasında şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Pençe Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA'da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehadet haberi dün sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden baba ocağına ulaştı.
Haberi alan anne Zerrin Yavuz ve baba Sadık Yavuz, 27 yaşındaki oğulları Tunahan Yavuz'un cenazesini almak üzere Ankara'ya gitti. Akşam saatlerinde uçakla önce Yenişehir Havaalanına oradan da Çekirge Askeri Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı bugün öğle saatlerinde baba ocağına helallik alınmak üzere getirildi.
Yavuz ailesi evlerinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, yüzlerce vatandaş şehide son vazifelerini gerçekleştirmek üzere evin önünde toplandı.
Şehit Yavuz'un cenazesi helallik alınmak üzere araçtan indirildiği sırada anne, baba ve kardeşi başta olmak üzere yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Baba Sadık Yavuz duygularını, "Bir Tunahan gider, bin Tunahan gelir" şeklinde dile getirirken, anne Zerrin Yavuz ise, "Oğlumla gurur duyuyorum, bu benim için bir gurur" diyerek oğlunun tabutunu sevdi.
Asker olmak isteyen kardeşi Efe Yavuz da annesini öperek teselli etti. Evin önünde düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, Cuma namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazı için Güzelyalı Duran Camii'ne götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?
- Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu herkesi şaşırttı! Son zamanların popüler güzeli Afra Saraçoğlu’nun hiç bilinmeyenleri… Meğer…
- İLAVE TEDİYE 2022 | Kamu ve taşeron işçilerine ikramiye yattı mı? Kime ne kadar ilave tediye yattı? 16 Aralık İkramiye ödeme sorgulama EKRANI
- İSPARK ZAM sonrası otopark ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Kapalı katlı otopark, açık otopark ve yol kenarı otopark fiyatı...
- Beklenen açıklama: Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- Asgari Ücret 3. toplantı ne zaman? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, hangi gün toplanacak? SON DAKİKA HABERLER
- HAFTA SONU GİDEN KARLI ÇIKIYOR! 16-31 Aralık Tarım Kredi Market İndirim kataloğu GÜNCELLENDİ! Bebek bezi 89.99, 12'li kağıt havlu 84,90 TL...
- KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...
- Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece 2022 Aralık kış gündönümü ne zaman, hangi gün yaşanacak?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? 16 Aralık KYK burs ve kredi sonuçları bugün açıklanır mı?
- İkinci el en ucuz SUV araç listesi: 500.000 TL altına satılıyor... Uygun fiyatlı en iyi SUV modelleri sıralandı
- DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3