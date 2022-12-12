12 Aralık 2022, Pazartesi
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2023 burs ve kredi miktarı ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası müjdeledi
Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.