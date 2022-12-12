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2023 burs ve kredi miktarı ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası müjdeledi

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Giriş: 12.12.2022 20:27
Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.
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