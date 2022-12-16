KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULA! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK burs sonucu...
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretlerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre;
2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 TL'ye
Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 TL'ye
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- KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULA! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK burs sonucu...
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