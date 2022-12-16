KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULA! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK burs sonucu...

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?