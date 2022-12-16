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CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuklara taciz: Ailesi skandal mesajları fark etti şikayetçi oldu! Soruşturma başlatıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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CHP’li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuklara taciz: Ailesi skandal mesajları fark etti şikayetçi oldu! Soruşturma başlatıldı

CHP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi'nin şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden çocuklarına taciz mesajı gönderdiğini iddia eden aile, polis merkezine şikayette bulundu. Belediye yetkililerinin, çocuğun babasından şikayet dilekçesi aldıkları ve söz konusu kişinin işten çıkarılması için yasal işlem başlattığı öğrenildi.

Kent merkezinde yaşayan Y.S, Kırşehir Belediyesi önüne gelerek, belediye bünyesindeki bir şirkette çalıştığını öne sürdüğü bir kişinin, 14 yaşındaki oğluna sosyal medya üzerinden taciz mesajları gönderdiğini iddia etti.

CHP'Lİ KIRŞEHİR BELEDİYESİ YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Burada bir süre bekleyen Y.S, belediye görevlileriyle görüştükten sonra eşiyle birlikte Ahi Polis Merkezi'ne giderek, söz konusu kişi hakkında şikayette bulundu.

Bu arada, Kırşehir Belediyesi yetkililerinin, çocuğun babasından şikayet dilekçesi aldıkları ve söz konusu kişinin işten çıkarılması için yasal işlem başlattığı öğrenildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının da konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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