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tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?

tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?

tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?

TCKN İLE EŞLEŞEN KREDİ NUMARASI BULUNAMADI NE DEMEK?

Kredi ve Burs sonucunu sorgulamak isteyenler; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleşen kredi numarası bulunamadı hatasıyla karşılaştı. Eğer bu sorunla karşılaşıyorsanız; e Devlet girişi kısmından giriş yapıp sonucunu öğrenmeye çalışın. Hala aynı hatayı veriyorsa GSB iletişim numarasından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kred Yurtlar Kurumu'nu arayarak bilgi alın.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretlerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre;

2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 TL'ye

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 TL'ye

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