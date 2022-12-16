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Manisa'da oyuncak ayının içinden çıkanlar şoke etti

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Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Manisa’da oyuncak ayının içinden çıkanlar şoke etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada oyuncak ayı içinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 parça halinde 22,82 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili T.G. (40) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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