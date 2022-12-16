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CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuklara taciz: Ailesi skandal mesajları fark etti şikayetçi oldu! Soruşturma başlatıldı

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Giriş: 16.12.2022 21:40
CHP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi'nin şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden çocuklarına taciz mesajı gönderdiğini iddia eden aile, polis merkezine şikayette bulundu. Belediye yetkililerinin, çocuğun babasından şikayet dilekçesi aldıkları ve söz konusu kişinin işten çıkarılması için yasal işlem başlattığı öğrenildi.
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