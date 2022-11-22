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Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme büyüyor! 3 terörist teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme büyüyor! 3 terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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