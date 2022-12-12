CHP'li Yıldırım Kaya TBMM'de vakıf ve dernekleri hedef aldı! İlk tepki ortakları Saadet Partisi'nden geldi: Allah belanı versin
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, dün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada; TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu bir kağıtla provokasyona girişti. "Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz." ifadelerini kullanan Kaya'ya ilk tepki, partisinin ittifak ortağı Saadet Partisi'nden geldi. Saadet Partisi'nden çeşitli isimler; Kaya'ya, "'Hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz.', 'Haddinizi bilin', 'Allah senin belanı versin'" şeklinde tepkiler yöneltti.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmaya TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD, MGV ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu bir kağıtla geldi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA SKANDAL SUÇLAMA: "ÇOCUKLARI TARİKATLARIN KUCAĞINA ATTINIZ"
Söz konusu dernekleri hedef gösteren Kaya, şu iddialarda bulundu:
"Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz."
SAADET PARTİSİ'NDEN İTTİFAK ORTAĞI CHP'YE ÇOK SERT TEPKİLER
Kaya'ya ilk tepki, partisinin ittifak ortağı Saadet Partisi'nden geldi.
Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan, Kaya'nın sözlerine, "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız." diyerek tepki gösterdi.
"ALLAH SENİN BELANI VERSİN"
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ise, Kaya'nın sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak, "Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan 'CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya' Allah senin belanı versin." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun ise, "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin..." diyerek ittifak ortaklarının vekiline sert çıktı.
ASLI BAYKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "CHP, SAADET'İN AGD'SİNİ TECAVÜZCÜ İLAN ETTİ"
Geçtiğimiz günlerde CHP'nin gayri milli olduğunu söyleyerek partiden istifa eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Baykal, Twitter paylaşımında, "CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, Saadet Partisi'nin AGD'sini tecavüzcü ilan etti. Ama birlikte hükümet kurup, Kılıçdaroğlu'nu Başkan yapacaklar." dedi.
YILDIRIM KAYA'DAN YENİ AÇIKLAMA: "ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"
CHP'li Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşma nedeniyle sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Kaya, "Gerçekleri gündeme getirdiğim için tehdit aldım… Sizin tehditlerinize pabuç bırakmayacağız. Doğruları her platformda söylemeye devam edeceğiz. Beni tehdit eden gafiller hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.
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