CHP’li Yıldırım Kaya TBMM’de vakıf ve dernekleri hedef aldı! İlk tepki ortakları Saadet Partisi’nden geldi: Allah belanı versin

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA SKANDAL SUÇLAMA: "ÇOCUKLARI TARİKATLARIN KUCAĞINA ATTINIZ"

Söz konusu dernekleri hedef gösteren Kaya, şu iddialarda bulundu:

"Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz."