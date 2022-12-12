TÜGVA’dan CHP’li Yıldırım Kaya’nın TBMM’deki provokasyonuna tepki: Çirkin amaca hizmet eden zihniyet

İşte o açıklamanın tamamı;

"Vakıf kültürü; Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bir sünneti olarak bizlere miras kalmış, ecdadımızın 600 yıl sürdürüp bizlere emanet bıraktığı bir değerdir. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, bu emaneti başımızın üstünde taşımaktan iftihar etmekteyiz.

Derdi, tasası vakıf kültürü ile savaşmak olan; çarpık zihniyetlerinde insanlık dışı fikirler üretenler, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı aşağılık bir olay ile aynı cümlede zikretmekten çekinmemektedir.

Milletimizin meclisinde; gecesini gündüzüne katarak gönüllülük ile hizmet eden vakıflarımızın mensuplarına böyle bir iftirayı atanlar, gönül dünyalarını da ortaya koymuşlardır.

Bizler, her daim iyiye ve güzele hizmet etmeye devam edeceğiz. Ötekileştirmeden, ayrım yapmadan; tamamen kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Bu iftiralar tamamen "Çamur at, izi kalsın" zihniyetiyle vakıflara ve vakıf geleneğine karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır. Bu çirkin amaca hizmet eden ve destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."