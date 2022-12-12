TÜGVA'dan CHP'li Yıldırım Kaya'nın TBMM'deki provokasyonuna tepki: Çirkin amaca hizmet eden zihniyet
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, dün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada; TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu bir kağıtla provokasyona girişti. "Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz." ifadelerini kullanan Kaya'ya Türkiye Gençlik Vakfından (TÜGVA) yanıt gecikmedi. Vakıftan yapılan açıklamada, "Bu iftiralar tamamen 'Çamur at, izi kalsın' zihniyetiyle vakıflara ve vakıf geleneğine karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır. Bu çirkin amaca hizmet eden ve destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmaya TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD, MGV ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu bir kağıtla geldi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA SKANDAL SUÇLAMA: "ÇOCUKLARI TARİKATLARIN KUCAĞINA ATTINIZ"
Söz konusu dernekleri hedef gösteren Kaya, şu iddialarda bulundu:
"Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz."
TÜGVA'DAN CHP'Lİ KAYA'YA SERT TEPKİ: "ÇİRKİN AMACA HİZMET EDEN ZİHNİYETİ KINIYORUZ"
Türkiye Gençlik Vakfından (TÜGVA) yapılan yazılı açıklamada, Kaya'nın provokasyonuna sert tepki gösterildi.
TÜGVA açıklamasında, "Bu iftiralar tamamen "Çamur at, izi kalsın" zihniyetiyle vakıflara ve vakıf geleneğine karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır. Bu çirkin amaca hizmet eden ve destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.
İşte o açıklamanın tamamı;
"Vakıf kültürü; Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bir sünneti olarak bizlere miras kalmış, ecdadımızın 600 yıl sürdürüp bizlere emanet bıraktığı bir değerdir. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, bu emaneti başımızın üstünde taşımaktan iftihar etmekteyiz.
Derdi, tasası vakıf kültürü ile savaşmak olan; çarpık zihniyetlerinde insanlık dışı fikirler üretenler, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı aşağılık bir olay ile aynı cümlede zikretmekten çekinmemektedir.
Milletimizin meclisinde; gecesini gündüzüne katarak gönüllülük ile hizmet eden vakıflarımızın mensuplarına böyle bir iftirayı atanlar, gönül dünyalarını da ortaya koymuşlardır.
Bizler, her daim iyiye ve güzele hizmet etmeye devam edeceğiz. Ötekileştirmeden, ayrım yapmadan; tamamen kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz.
Bu iftiralar tamamen "Çamur at, izi kalsın" zihniyetiyle vakıflara ve vakıf geleneğine karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır. Bu çirkin amaca hizmet eden ve destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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