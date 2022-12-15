Saraçhane’deki mitingde Demirtaş’a özgürlük istendi

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Henüz nihai olmayan karar üzerinden muhalefet 'mağduriyet' algısı oluşturmak maksadıyla Saraçhane'de bir miting düzenledi. Mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılması gerektiğini söyledi. Alanda toplanan kalabalıktan Demirtaş'ın adını duyunca alkış sesleri yükseldi.