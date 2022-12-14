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TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "referandum" iddiasına yalanlama

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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TBMM Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’nun referandum iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazı gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddiasında bulunmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına "Külliyen yalan" ifadeleriyle cevap verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.

Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

"Başörtüsü teklifi" hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu sözlere yer vermişti.

"Türkiye'de böyle bir sorun varsa kökten çözülmesine inanan biriyim. Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor."

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