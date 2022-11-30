Bakanlık paylaştı! Mehmetçik terör inlerine böyle girdi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit harekatından bir görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin sığınak ve mağaralarına girdiği anlar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'ndan görüntü paylaşılarak, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor" denildi.
MSB'nin Twitter'daki hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Görüntüyle birlikte yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans, önlisans tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI
- TOKİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI | TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ ücret iadesi hesaba ne zaman geçer?
- MASTERCHEF'TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye'de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!
- Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?
- Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? MEĞER ALDATTIĞI SEVGİLİSİ...
- 2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?
- Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı
- TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
- Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar
- Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?