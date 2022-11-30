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Bakanlık paylaştı! Mehmetçik terör inlerine böyle girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Bakanlık paylaştı! Mehmetçik terör inlerine böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit harekatından bir görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin sığınak ve mağaralarına girdiği anlar paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'ndan görüntü paylaşılarak, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor" denildi.

MSB'nin Twitter'daki hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Görüntüyle birlikte yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor.

Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun" denildi.

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