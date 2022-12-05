Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar! Gözleri Mehmetçik’te

'6 YILDIR BEKLİYORUZ'

PKK/YPG terör örgütünün evinden ettiği o sivillerden biri olan Muhammed Sayd Ali, "Evimize dönmek istiyoruz. Terör örgütü Tel Rıfat'a girdiğinde çok büyük bir kıyım yapmıştı. Onların esaretinde yaşamamak için kaçtık. 6 yıl oldu bekliyoruz. Kara operasyonu olursa buradaki yüzbinlerce sivil evlerine dönecek" dedi.