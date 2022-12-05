05 Aralık 2022, Pazartesi
Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar! Gözleri Mehmetçik'te
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu operasyon için emir beklerken Kilis'in hemen karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden kaçış başladı. YPG/PKK'nın topraklarından Türkiye sınırına sürdüğü yüzbinlerce kişi de Azez, Şehba ve Tel Rıfat'taki evlerine dönmek için yapılacak kara harekatını bekliyor.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 08:09
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