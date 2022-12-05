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Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar! Gözleri Mehmetçik'te

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu operasyon için emir beklerken Kilis'in hemen karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden kaçış başladı. YPG/PKK'nın topraklarından Türkiye sınırına sürdüğü yüzbinlerce kişi de Azez, Şehba ve Tel Rıfat'taki evlerine dönmek için yapılacak kara harekatını bekliyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 08:09
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Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar! Gözleri Mehmetçik’te

Türkiye, sınır hattının güvenliği ve halkın güvenliğini tehdit eden terör saldırılarını engellemek için Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

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Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar! Gözleri Mehmetçik’te

Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında hava ve kara ateş destek unsurları ile bölgedeki terör karargahları ve mevzilerini vuran TSK, kara harekatı için de gün sayıyor. Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütünü 30 kilometre güneye itmekte kararlı olan Mehmetçik, operasyona hazırlanıyor.

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Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar! Gözleri Mehmetçik’te

TSK ve Suriye Milli Ordusu operasyon için emir beklerken Kilis'in hemen karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden kaçan yüzbinlerce insanın yaşadığı Azez'de deki siviller de evlerine dönmek için yapılacak kara harekatını bekliyor.

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Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar! Gözleri Mehmetçik’te

Terör örgütü PKK/YPG'nin 2016'da işgal ettiği Şehba, Tel Rıfat gibi bölgelerde yaşayan yüzbinlerce sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelerde yaşamaya başlamıştı.

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Evlerine dönmek için kara harekatını bekliyorlar! Gözleri Mehmetçik’te

'6 YILDIR BEKLİYORUZ'
PKK/YPG terör örgütünün evinden ettiği o sivillerden biri olan Muhammed Sayd Ali, "Evimize dönmek istiyoruz. Terör örgütü Tel Rıfat'a girdiğinde çok büyük bir kıyım yapmıştı. Onların esaretinde yaşamamak için kaçtık. 6 yıl oldu bekliyoruz. Kara operasyonu olursa buradaki yüzbinlerce sivil evlerine dönecek" dedi.