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Komünist Partili Tunceli Belediyesi'nin 14 milyonluk borcu nedeniyle elektriği kesildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Komünist Partili Tunceli Belediyesi’nin 14 milyonluk borcu nedeniyle elektriği kesildi

Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi. Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında elektrik faturalarını ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

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