Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?
Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkûmiyet kararı verdi. Peki, Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?
Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkûmiyet kararı verdi. Peki, Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?
SİYASİ YASAKLI NE DEMEK?
Mevzuatta yer alan ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler" düzenlemesi uyarınca, siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.
Siyaset yasağı konulan kişiler bağımsız olarak hem genel hem de yerel seçimlere girebiliyor.
SİYASİ YASAK GELSE NE OLUR?
İmamoğlu hakkında açılan dava, kamu görevlisine hakaret suçu nedeniyle. Bu davadaki alt sınır, bir yıl hapis cezasıdır. Kısa süreli hapis cezası kapsamına girmektedir ve ertelenmesi hâlinde 53. maddenin 1. fıkrasındaki yaptırım, bu durumda uygulanmayacaktır. Ancak burada hakaret suçunun heyet halinde çalışan kamu görevlileri hakkında işlendiği ileri sürüldüğünden zincirleme suç kapsamına alınacak ve ceza 1/4'den 3/4'e kadar arttırılabilecektir. Bu durumda da cezanın alt sınırı olan bir yıldan verilmesi imkânsız olacaktır. Yani mahkûmiyet hâlinde, 53. maddenin 1. fıkrasının "a" bendinden belediye başkanlığı görevine ilişkin, "b" bendinden ise seçme ve seçilme ehliyetine yönelik bir yasaklama gelecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alacak! Personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
- EYT'de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! Sigorta girişi ve prim dengesi...
- Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?
- Sevinç Erbulak ünlü oyuncunun teyzesi çıktı! Erbulak’tan boğazları düğümleyen itiraf: ‘Bağırıp çıktım, 2 saat içinde kaybettik’
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...
- Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema motoru özellikleri neler? Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!
- Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?
- Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?
- İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? SON DAKİKA HABERLER
- İstanbulkart vizeleme işlemi nedir, nasıl yapılır? Öğrenci İETT kartınıza 13 TL yüklemeyi unutmayın! Son tarih ne zaman? Vizeleme ücreti ne kadar?
- 2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB TAKVİMİ!