Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?

SİYASİ YASAK GELSE NE OLUR?

İmamoğlu hakkında açılan dava, kamu görevlisine hakaret suçu nedeniyle. Bu davadaki alt sınır, bir yıl hapis cezasıdır. Kısa süreli hapis cezası kapsamına girmektedir ve ertelenmesi hâlinde 53. maddenin 1. fıkrasındaki yaptırım, bu durumda uygulanmayacaktır. Ancak burada hakaret suçunun heyet halinde çalışan kamu görevlileri hakkında işlendiği ileri sürüldüğünden zincirleme suç kapsamına alınacak ve ceza 1/4'den 3/4'e kadar arttırılabilecektir. Bu durumda da cezanın alt sınırı olan bir yıldan verilmesi imkânsız olacaktır. Yani mahkûmiyet hâlinde, 53. maddenin 1. fıkrasının "a" bendinden belediye başkanlığı görevine ilişkin, "b" bendinden ise seçme ve seçilme ehliyetine yönelik bir yasaklama gelecektir.