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Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?

Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkûmiyet kararı verdi. Peki, Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?

Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkûmiyet kararı verdi. Peki, Siyasi yasak ne demek, ne anlama geliyor? Siyasi yasaklı belediye başkanı olabiliyor mu, yasak mı?

SİYASİ YASAKLI NE DEMEK?

Mevzuatta yer alan ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler" düzenlemesi uyarınca, siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.

Siyaset yasağı konulan kişiler bağımsız olarak hem genel hem de yerel seçimlere girebiliyor.

SİYASİ YASAK GELSE NE OLUR?

İmamoğlu hakkında açılan dava, kamu görevlisine hakaret suçu nedeniyle. Bu davadaki alt sınır, bir yıl hapis cezasıdır. Kısa süreli hapis cezası kapsamına girmektedir ve ertelenmesi hâlinde 53. maddenin 1. fıkrasındaki yaptırım, bu durumda uygulanmayacaktır. Ancak burada hakaret suçunun heyet halinde çalışan kamu görevlileri hakkında işlendiği ileri sürüldüğünden zincirleme suç kapsamına alınacak ve ceza 1/4'den 3/4'e kadar arttırılabilecektir. Bu durumda da cezanın alt sınırı olan bir yıldan verilmesi imkânsız olacaktır. Yani mahkûmiyet hâlinde, 53. maddenin 1. fıkrasının "a" bendinden belediye başkanlığı görevine ilişkin, "b" bendinden ise seçme ve seçilme ehliyetine yönelik bir yasaklama gelecektir.

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