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Şırnak’ta 7 günlük eylem yasağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Şırnak’ta 7 günlük eylem yasağı

Şırnak Valiliği, 14 Aralık saat 00.01’den geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

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