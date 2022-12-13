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Asgari ücrette net oran verdi! "Bu iki rakam arasında olacak" diyerek duyurdu

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Giriş: 13.12.2022 22:56
Türkiye'de artık gözler asgari ücrete yapılacak olan zam miktarına çevrilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Asgari ücrette beklentiler 7750 TL-8500 TL arasında olurken konuya ilişkin Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında rakam verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...
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