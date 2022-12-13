13 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücrette net oran verdi! "Bu iki rakam arasında olacak" diyerek duyurdu
Türkiye'de artık gözler asgari ücrete yapılacak olan zam miktarına çevrilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Asgari ücrette beklentiler 7750 TL-8500 TL arasında olurken konuya ilişkin Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında rakam verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...