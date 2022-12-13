Asgari ücrette net oran verdi! "Bu iki rakam arasında olacak" diyerek duyurdu

Türkiye'de artık gözler asgari ücrete yapılacak olan zam miktarına çevrilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Asgari ücrette beklentiler 7750 TL-8500 TL arasında olurken konuya ilişkin Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında rakam verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...